Строители при разборке дома в Мурино нашли труп женщины

Информацию о жуткой находке рабочие тут же передали в полицию.

По информации Ivbg.ru, тело женщины обнаружили рабочие при демонтаже пристройки в частном домовладении на Кооперативной улице. Полиция о данном происшествии получила информацию в прошедшие сутки.

Прибывшие правоохранители изъяли тело погибшей и позже смоги установить ее личность. Сообщается, что женщина проживала в этом доме вместе с 50-летним мужем, который переехал. Полиция уже ведет его поиски.

Обстоятельства и причины гибели местной жительницы выяснит экспертиза.