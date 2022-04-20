Строители при разборке дома в Мурино нашли труп женщины

Информацию о жуткой находке рабочие тут же передали в полицию.
По информации Ivbg.ru, тело женщины обнаружили рабочие при демонтаже пристройки в частном домовладении на Кооперативной улице. Полиция о данном происшествии получила информацию в прошедшие сутки.
Прибывшие правоохранители изъяли тело погибшей и позже смоги установить ее личность. Сообщается, что женщина проживала в этом доме вместе с 50-летним мужем, который переехал. Полиция уже ведет его поиски.
Обстоятельства и причины гибели местной жительницы выяснит экспертиза.
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