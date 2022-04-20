Фото: россиянку с драгоценностями на 20 млн рублей задержали в Пулково

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, в Пулково задержали россиянку, прибывшую из Европы в Санкт-Петербург с драгоценным багажом.  

Фото: россиянку с драгоценностями на 20 млн рублей задержали в Пулково Санкт-Петербург, пулково
Фото: россиянку с драгоценностями на 20 млн рублей задержали в Пулково Санкт-Петербург, пулково
Фото: россиянку с драгоценностями на 20 млн рублей задержали в Пулково Санкт-Петербург, пулково

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Женщина выбрала зеленый коридор, заявив, что у нее нет подлежащих декларированию товаров. Однако в ее ручной клади нашли ювелирные изделия и часы известных брендов из золота с бриллиантами и изумрудами.

Согласно экспертизе, рыночная стоимость изделий – 19 млн 178 тысяч рублей. Соответствующий размер таможенного платежа – 4 млн 597 тысяч рублей. Женщине грозит ответственность за уклонение от уплаты и контрабанду.

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Фото: россиянку с драгоценностями на 20 млн рублей задержали в Пулково Санкт-Петербург, пулково
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