По информации ivbg.ru, в Пулково задержали россиянку, прибывшую из Европы в Санкт-Петербург с драгоценным багажом.
Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
Женщина выбрала зеленый коридор, заявив, что у нее нет подлежащих декларированию товаров. Однако в ее ручной клади нашли ювелирные изделия и часы известных брендов из золота с бриллиантами и изумрудами.
Согласно экспертизе, рыночная стоимость изделий – 19 млн 178 тысяч рублей. Соответствующий размер таможенного платежа – 4 млн 597 тысяч рублей. Женщине грозит ответственность за уклонение от уплаты и контрабанду.
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