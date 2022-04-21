На жителя Всеволожска напали со спины, избили и отобрали барсетку с деньгами и документами

По информации ivbg.ru, 20 апреля возле пятиэтажного дома на улице Вокка во Всеволожске заметили окровавленного мужчину. Он сообщил прохожим, что его избили, и те позвонили в полицию

Пострадавшим оказался 44-летний безработный. В состоянии опьянения и с телесными повреждениями его госпитализировали.

Мужчина рассказал полицейским, что получил сзади по голове от двух незнакомцев. Нападавшие отобрали у него 7,5 тысяч рублей наличными, банковскую карту и барсетку со всеми документами, после чего скрылись.