Погода в Ленобласти остается неизменной до конца недели

Автор: Александр Селиванов
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Температура воздуха немного вырастет по сравнению с предыдущими днями.

По информации Северо-Западного Гидрометцентра, начиная с пятницы и до конца недели в Ленобласти ожидается малооблачная и теплая погода.

Днем температура воздуха составит от +12 до +17 градусов.

Ветер северо-восточный умеренный. Осадков не предвидится.

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22.04.2022 58
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