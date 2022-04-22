Погода в Ленобласти остается неизменной до конца недели

Температура воздуха немного вырастет по сравнению с предыдущими днями.

По информации Северо-Западного Гидрометцентра, начиная с пятницы и до конца недели в Ленобласти ожидается малооблачная и теплая погода.

Днем температура воздуха составит от +12 до +17 градусов.

Ветер северо-восточный умеренный. Осадков не предвидится.