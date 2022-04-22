ДТП с большегрузом на КАД парализовало движение в окрестностях Петербурга

Очевидец делится кадрами серьезного ДТП на Обуховском мосту на границе Петербурга и Ленобласти. Многокилометровый участок КАД застрял в «багровых» пробках.

Видео с места происшествия публикуют в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб днем, 22 апреля.

Судя по кадрам, в результате столкновения одна из легковушек перевернулась на крышу, другая получила менее серьёзные повреждения. Информация о пострадавших и обстоятельствах ДТП пока неизвестно.

По данным сайта Гугл. Карты*, на обширном участке трассы Е 105 образовалась пробка.

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