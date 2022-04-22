«Что с ним, знают только Бог и медики»: во Всеволожске водитель отправил свою иномарку в кювет

Во Всеволожске мужчина в неадекватном состоянии вылетел в глубокую канаву на своем авто.

Кадрами последствий аварии поделились очевидцы с порталом Мегаполис днем, 22 апреля.

По свидетельствам местных жителей, молодой человек в микрорайоне Бернгардовка отправил свой «Поло» в канаву. Прибывшая скорая не зафиксировала у лихача каких-либо травм, однако его состояние их все же насторожило. Вероятно, водитель был пьян.

Как пишет автор фото, в момент аварии рядом находились дети. К счастью, никто из них не пострадал.

Что с ним было, знают только Бог и медики, — описала состояние водителя очевидец.