«Что с ним, знают только Бог и медики»: во Всеволожске водитель отправил свою иномарку в кювет

Автор: Анастасия Щербакова
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Во Всеволожске мужчина в неадекватном состоянии вылетел в глубокую канаву на своем авто. 

Кадрами последствий аварии поделились очевидцы с порталом Мегаполис днем, 22 апреля.

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Фото: Мегаполис

По свидетельствам местных жителей, молодой человек в микрорайоне Бернгардовка отправил свой «Поло» в канаву. Прибывшая скорая не зафиксировала у лихача каких-либо травм, однако его состояние их все же насторожило. Вероятно, водитель был пьян.

Как пишет автор фото, в момент аварии рядом находились дети. К счастью, никто из них не пострадал.

Что с ним было, знают только Бог и медики, — описала состояние водителя очевидец.
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22.04.2022 82
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