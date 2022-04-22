Стало известно, где проведут субботники сотрудники администраций и комитетов Ленобласти

Сотрудники комитетов администрации Ленобласти будут приводить в порядок общественные территории, мемориалы, берега рек и озер.

Интерактивную карту с адресами, где пройдут субботники с участием подразделений регионального правительства, опубликовал в своем телеграм-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как ранее рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Александр Тимков, информация обо всех субботниках будет размещена на порталах районных администраций и органов местного самоуправления. Стоит отметить, что участникам субботников предоставляют инвентарь.

Отметим, что в ближайшее время в Ленобласти будет объявлен конкурс на лучший субботник — в нем смогут принять участие все желающие. Для этого достаточно будет разместить в своих соцсетях фото с субботника с хештегом #СубботникКоманда47.

В 2021 году глава Ленобласти принял участие в субботнике у мемориала «Разорванного кольца». Как тогда отметил Александр Дрозденко, для Ленобласти приводить в порядок все мемориалы, обелиски, стелы, братские могилы и другие памятные места — ежегодная традиция.