Областные парламентарии собрали 200 мешков мусора в Невской Дубровке

Парламентский «десант» численностью более 80 человек за два с половиной часа собрал больше 200 мешков мусора, большой контейнер сломанных веток и привёл территорию мемориала в благоустроенный вид.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, вчера, 22 апреля, депутаты и сотрудники аппарата Законодательного собрания Ленинградской области выехали во Всеволожский район очищать от прошлогодней листвы, веток и мусора Братское воинское захоронение вблизи поселка Невская Дубровка.

От депутатского корпуса в мероприятии участвовали спикер Сергей Бебенин, вице-спикеры Татьяна Тюрина и Саяд Алиев, депутаты Михаил Макаров, Александр Русских, Татьяна Бездетко, Владимир Бодягин, Андрей Гардашников, Павел Коржавых (все — «Единая Россия»), Дмитрий Звонков (КПРФ), Александр Смирнов, Алексей Фомин («Справедливая Россия — За правду»), руководитель фракции ЛДПР Андрей Лебедев.

Все принявшие участие в субботнике депутаты и их коллеги ещё на протяжении нескольких недель будут участвовать в субботниках в своих избирательных округах.

Напомним, депутаты и аппарат Законодательного собрания ежегодно выезжают в один из районов Ленинградской области и участвуют в благоустройстве территорий. Интерактивную карту с адресами, где пройдут субботники с участием подразделений регионального правительства, опубликовал в своем телеграм-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.