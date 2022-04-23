Водителя, который наехал на сотрудника Смольного, отправили не в колонию, а на лечение

Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, 16 августа 2021 года в полицию обратился 47-летний петербуржец, работающий в Смольном.

Водитель автомобиля марки Hyundai умышленно наехал на него передней частью машины возле дома на Гончарной улице в Санкт-Петербурге. В этот момент пострадавший оформлял протокол о нарушении парковки.

Решением суда, водителя принудительно отправят на стационарное лечение в медучреждение, оказывающее психиатрическую помощь.