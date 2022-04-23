Водителя, который наехал на сотрудника Смольного, отправили не в колонию, а на лечение

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, 16 августа 2021 года в полицию обратился 47-летний петербуржец, работающий в Смольном.  

Водитель автомобиля марки Hyundai умышленно наехал на него передней частью машины возле дома на Гончарной улице в Санкт-Петербурге. В этот момент пострадавший оформлял протокол о нарушении парковки.

Решением суда, водителя принудительно отправят на стационарное лечение в медучреждение, оказывающее психиатрическую помощь.

Вам будет интересно
Водителя, который наехал на сотрудника Смольного, отправили не в колонию, а на лечение Смольный, Санкт-Петербург
Момент смертельного наезда на пешехода в Петербурге попал на видео
Днем, 17 февраля, женщина переходила дорогу уже на запрещающий сигнал светофора. Водитель внедорожника решил не уступать дорогу. Видео смертельного наезда публикует...
17.02.2022 1759
Автор