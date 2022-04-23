Пьяный петербуржец избил водителя скорой, чтобы не уезжать в больницу

По информации ivbg.ru, 23 апреля около 00:30 сотрудники скорой помощи приехали по вызову на Тепловозную улицу в Санкт-Петербурге для помощи мужчине в алкогольном опьянении, который лежал на улице.

Однако этот человек стал бить автомобиль врачей ногами, требуя, чтобы его доставили не в больницу, а домой. Пытаясь успокоить мужчину, 55-летний водитель скорой сделал ему замечание.

Тогда агрессор напал на водителя и побил его.