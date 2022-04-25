Аналитики допустили снижение ключевой ставки Центробанка до 15%

ЦБ может снизить ключевую ставку до 15% годовых на заседании 29 апреля.
— Дальнейшее сокращение ключевой ставки возможно, поскольку в последние дни происходит значительное замедление темпов инфляции в России, — отметил аналитик Банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский.
По его словам, исходя из данных Росстата, еженедельная инфляция в России к 15 апреля замедлилась до 0,2%. То есть рост потребительских цен стал в пять раз меньше, чем в начале апреля. Об этом пишут «Известия».
Эксперты также указали, что в пользу смягчения политики Центробанка говорит укрепление рубля. При этом банки уже стали снижать ставки по кредитам, депозитам и ипотеке.
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