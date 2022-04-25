Экс-полицейских из Петербурга вновь оправдали по делу о краже 16 млн рублей

По информации ivbg.ru, бывших полицейских из Санкт-Петербурга Александра С. и Анатолия И. повторно сочли непричастными к краже из апарт-отеля. В мае 2021 года их уже оправдывали, но горсуд отменил приговор и направил дело на рассмотрение в ином составе.

Следствие полагало, что в 2018 году оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции незаконно проникли в номер апарт-отеля YES и украли оттуда около 16 млн рублей.

Экс-полицейские в свою защиту указывали, что в указанном номере никогда не были и друг друга до возбуждения дела не знали. Видеозаписи из апарт-отеля низкого качества и без дат. Преступления суд не увидел.