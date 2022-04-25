Когда низкое давление может быть смертельно опасным?

Автор: Сергей Агутин
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По словам главного кардиолога сети клиник «РЖД-Медицина», доктора медицинских наук Заура Шугушева, гипотония провоцирует сбой кровоснабжения внутренних органов, что наносит им непоправимый вред. Вплоть до смертельного исхода.

Как отмечает врач, низким можно считать давление меньше 90/60. Когда давление резко падает, происходит нарушение питания в организме. Из-за этого страдает, в первую очередь, головной мозг, из-за чего человек может свалиться в обморок. Затем может дойти до нарушения работы сердца, почек и печени.

Он советует обязательно измерить давление при появлении таких симптомов, как слабость, головокружение, нарушение координации движений. Если показания тонометра будут ниже 85/60, нужно вызвать скорую, иначе возможен летальный исход, добавил врач в беседе с изданием Sputnik.

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14.04.2022 1250
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