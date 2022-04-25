Сотрудники ФСБ накрыли банду, торговавшую нароктиками в Петербурге и Ленобласти

Сотрудники ФСБ задержали группу наркоторговцев, подозреваемых в культивировании, производстве и сбыте наркосодержащих растений и наркотиков на территории Петербурга и Ленобласти.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе обысков были обнаружены и изъяты более 500 грамм готового наркотического продукта, более 50 кустов и 120 саженцев наркосодержащих растений, а также оборудование для культивации и производства запрещенных веществ.

Фото: пресс-служба управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти

Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий, устанавливаются все причастные к преступной деятельности.

Ранее в Ленобласти задержали 19-летнего петербуржца с крупной партией наркотиков.