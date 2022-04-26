Школьник получил рваные раны от взрыва в Каменке. Есть три версии произошедшего

По информации ivbg.ru, 25 апреля около 20:00 в полицию Выборгского района сообщили о госпитализации 12-летнего школьника в центральную больницу. Врачи диагностировали рваные раны ног выше колен и ранения кисти.

По словам ребенка, на автобусной остановке в поселке Каменка он нашел некий предмет, который взорвался. Позднее его версия изменилась: он гулял с товарищем и нашел на помойке предмет, похожий на транзистор, присоединил к нему батарейку из электронной сигареты, и тот взорвался.

В школе сотрудникам полиции рассказали третью версию. Ребенок с двумя товарищами мог сам собрать что-то взрывоопасное. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.