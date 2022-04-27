Власти Крыма ожидают незначительное уменьшение турпотока на майские праздники

Министр Волченко сообщил, что турпоток в Крым летом будет аналогичен прошлогоднему.

Предстоящим летом туристический поток в Крым ожидается на уровне прошлогоднего. Сезон, скорее всего, будет хорошим. Об этом заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

РИА «Новости». — Загрузка в средствах размещения летом 2022 года не отличается от загрузки на это же время в 2021 году, поэтому мы ждем с некоторыми особенностями, но достаточно серьезный, напряженный и хороший сезон, — сказал он

Волченко отметил, что крымские власти сейчас заняты работой над тем, чтобы большое количество туристов в высокий сезон было принято хорошо.

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— Наша задача — обеспечить адекватность ценообразования, совпадение цены и качества, благоустройство городов, наличие парковочных мест, внутреннюю транспортную логистику. То есть это то, чему сейчас уделяется наибольшее внимание министерства и правительства в целом, — добавил министр.

По его словам, глава Крыма Сергей Аксенов постоянно делает акцент именно на этом. Ранее Волченко говорил, что отели полуострова на майские праздники забронированы на 40-60%, их загрузка постепенно увеличивается. Он уточнил, что временное отсутствие авиаперелетов компенсируется автомобильным и железнодорожным сообщением.