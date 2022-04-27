В Петербурге избили двоих мужчин, увязавшихся за 10-летней девочкой и напавших на ее маму

По информации ivbg.ru, в Санкт-Петербурге двое нетрезвых мужчин проводили до квартиры дома на улице Кораблестроителей, 23/2, гулявшую допоздна 10-летнюю девочку, после чего потребовали от ее родителей за услуги 2000 рублей.

Мама ребенка попыталась прогнать незнакомцев. Тогда один из них ударил ее ногой в живот. За женщину заступился супруг. Произошла драка, в результате которой незнакомцев в возрасте 70 и 55 лет госпитализировали с различными травмами.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.