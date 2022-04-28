В четверг в Ленобласти потеплеет до 9 градусов

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Ночью температура воздуха опускалась до -10.

Как сообщили синоптики Северо-Западного Гидрометцентра, днем 28 апреля воздух в Ленобласти прогреется до 9 градусов.

Отмечается, что местами в регионе пройдет небольшой мокрый снег или снег с дождем. Ветер будет западным, юго-западным, умеренным.

Утром на дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим.

Вам будет интересно
Роструд напомнил о коротких рабочих неделях и длинных выходных в мае
Первые две рабочие недели мая в связи с празднованием Первого мая и Дня Победы будут короткими. Длинные выходные у россиян будут...
28.04.2022 54
Автор