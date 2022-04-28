В четверг в Ленобласти потеплеет до 9 градусов

Ночью температура воздуха опускалась до -10.
Как сообщили синоптики Северо-Западного Гидрометцентра, днем 28 апреля воздух в Ленобласти прогреется до 9 градусов.
Отмечается, что местами в регионе пройдет небольшой мокрый снег или снег с дождем. Ветер будет западным, юго-западным, умеренным.
Утром на дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим.
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28.04.2022 54