Движение на 9 трассах Ленобласти 29 апреля будет ограничено

В ближайшие сутки на участках 9 региональных трасс пройдет дорожный ремонт. Публикуем перечень дорог, где придется постоять в пробках.

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Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 168 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение размывов обочин;

-км 38-40 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, покраска БК.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 7, 9 г. Тосно ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия;

— км 670 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия и обочин.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 18-21 ограничение скорости движения на Кировск с 08:00 до 14:00, очистка краевой, мой-ка дорожного ограждения, очистка водоотводных лотков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— ТрР км 135, км 141, км 145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка грунта от бортового камня;

— км 28-48 ограничение скорости движения в сторону Светогорска с 08:00 до 20:00, установка сигнальных столбиков.

А-181 «Магистральная»:

— км 26-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение горизонтальной дорожной разметки дорожной разметки;

— км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 3-10 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы от пыли и грязи вручную;

— км 3-10 ограничение скорости движения в сторону СПБ 08:00 до 20:00, очистка проезжей части от пыли и грязи механизированным способом;

— км 19-27 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы от пыли и грязи вручную;

— ТрР км 27, км 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части от пыли и грязи механизированным способом;

— км 51-37 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, установка сигнальных столбиков;

— км 0+720–км 25+000 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, де-маркировка дорожной разметки;

— км 26+000-км 28+000 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:

— км 40-38 ограничение скорости движения в оба направления с 08-00 до 15-00, очистка осевой от пыли и грязи.