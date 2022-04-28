Праздничный салют в Агалатово обойдется в 150 тысяч рублей

На портале госзакупок объявлен аукцион на организацию салюта в честь Дня Победы.
Соответствующий тендер размещен на сайте государственных закупок 27 апреля.
Праздничный фейерверк пройдет у культурно-досугового центра Агалатово во Всеволожском районе. Начальная цена аукциона составит 150 тысяч рублей.
Из техзадания следует, что салют проведут там же, на территории досугового центра 9 мая.
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