Праздничный салют в Агалатово обойдется в 150 тысяч рублей

Автор: Анастасия Щербакова
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На портале госзакупок объявлен аукцион на организацию салюта в честь Дня Победы.

Соответствующий тендер размещен на сайте государственных закупок 27 апреля.

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Праздничный фейерверк пройдет у культурно-досугового центра Агалатово во Всеволожском районе. Начальная цена аукциона составит 150 тысяч рублей.

Из техзадания следует, что салют проведут там же, на территории досугового центра 9 мая.

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28.04.2022 52
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