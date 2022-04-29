Житель Сланцев отправится в колонию на 8 лет за поножовщину на почве ревности

Осенью 2020 года мужчина вонзил нож в горло своего оппонента. Ближайшие 8 лет ревнивец проведет за решёткой.

Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба Сланцевского городского суда 29 апреля, в пятницу. Житель Сланцев признан виновным в нападении на своего оппонента за право быть ухажером девушки.

Из материалов дела следует, что в октябре 2020 года из чувства ревности ныне осужденный схватил нож и вонзил его в шею противника. Лезвие холодного оружия повредило пострадавшему трахею.

Нападавший приговорен к восьми годам колонии строгого режима.