Специалисты комитета по транспорту совместно с сотрудниками ГКУ «Леноблтранс» и транспортных предприятий Ленобласти убрали и благоустроили территорию около музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда», в частности прибрежную зону у открывающегося причала на реке Нева.
Специалисты выровняли береговую площадку у нового причала, для этого было завезено 70 кубометров земли. Также вывезли весь мусора, распил и убрали деревьев у береговой линии.
Также была сформирована береговая зона, посеяно 100 кг газонной травосмеси. Помимо этого, проведена аэрация существующего газона, площадь которого более 100 «квадратов».
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29.04.2022 78