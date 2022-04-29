Специалисты комитета по транспорту совместно с сотрудниками ГКУ «Леноблтранс» и транспортных предприятий Ленобласти убрали и благоустроили территорию около музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда», в частности прибрежную зону у открывающегося причала на реке Нева.

Специалисты выровняли береговую площадку у нового причала, для этого было завезено 70 кубометров земли. Также вывезли весь мусора, распил и убрали деревьев у береговой линии.

Также была сформирована береговая зона, посеяно 100 кг газонной травосмеси. Помимо этого, проведена аэрация существующего газона, площадь которого более 100 «квадратов».