Дрозденко рассказал, что произошло за день в Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подвел итоги прошедшего дня.
- Так, 29 апреля семья погорельцев из Тосно получила ключи от новой квартиры. Во время пожара старший сын Михаил Сычев спас от огня младшего брата, за что был отмечен наградой Совета Федерации «За проявленное мужество».
- Гарнизону ленинградской пожарной охраны переданы 28 единиц новой противопожарной техники. Также принято решение об увеличении с 1 июня ежемесячной областной доплаты огнеборцам на 5 тысяч рублей, с января 2023 — на 10 тысяч рублей.
- На Ладожском озере в самом в разгаре корюшковая путина.
- Прошли учения ветеринарной службы.
Источник: vk.com/drozdenko_a
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