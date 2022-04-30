Из сейфа в садоводстве возле Тосно украли 7 млн рублей, ружья и запас патронов

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, в полицию Тосненского района обратился 54-летний хозяин дома в садоводстве «Сосновое», расположенном недалеко от Нурмы. Он стал жертвой воров.  

Добычей злоумышленников стали 7,2 млн рублей, два охотничьих ружья и около 30 патронов калибра 12 миллиметров. Оружие и деньги хранились в металлическом сейфе.

По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.

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