Из сейфа в садоводстве возле Тосно украли 7 млн рублей, ружья и запас патронов

По информации ivbg.ru, в полицию Тосненского района обратился 54-летний хозяин дома в садоводстве «Сосновое», расположенном недалеко от Нурмы. Он стал жертвой воров.

Добычей злоумышленников стали 7,2 млн рублей, два охотничьих ружья и около 30 патронов калибра 12 миллиметров. Оружие и деньги хранились в металлическом сейфе.

По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.