Частные дома в Ленобласти подорожали почти на 17%

Автор: Сергей Агутин
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Эксперты компании DSK Group проанализировали рынок недвижимости на частные дома в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. Такое жилье в черте города подорожало в три раза – до 32,54 млн рублей в среднем.

Цена частных домов в регионе с апреля 2021 года по апрель 2022 года выросла на 16,98% (1,62 млн рублей). Собственный частный дом обойдется в среднем в 11,17 млн рублей.

Эксперты DSK Group отмечают, что в апреле 2022 года в Санкт-Петербурге выставлено на продажу 726 частных домов, а в Ленинградской области в 10 раз больше – 7,7 тысяч.

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29.04.2022 195
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