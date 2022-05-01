iPhone в России подешевели на 30%

Цены на iPhone в крупнейших российских онлайн-магазинах опустились ниже средних мартовских значений.

Если в марте iPhone 13 с объемом памяти в 128 ГБ стоил 96 тыс. рублей, то теперь его можно приобрести по цене от 80 до 85 тыс. рублей. Также снизились цены на гаджеты других брендов. Например, отдельные модели Xiaomi снизились на 30%, а Samsung — на 15%, передают «Известия».

Сообщается, что цены упали в связи с укреплением рубля и стабилизацией ситуации на рынке.

Ранее стало известно, что в этом году Ростех представит новую модель защищенного смартфона AYYA.