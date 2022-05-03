Эстония намерена оградиться от России на год раньше

Руководство Эстонии планирует закончить строительство границы с Россией в 2025 году.

Интерфакс. Если изначально срок окончания строительных работ на границе был намечен на конец 2026 года, то сейчас есть надежда на то, что благодаря заложенным в дополнительном госбюджете средствам работа будет ускорена», — цитирует представителя эстонского МВД

Сейчас Эстония испытывает трудности с поставками стройматериалов, однако большая часть эстонско-российской границы будет закончена к концу 2025 года.

Общая протяженность российско-эстонской границы составляет 336 км, из которых 136 километров пролегает по суше, остальная часть — по Чудскому озеру и реке Нарве.