В России могут ужесточить наказание за мошенничество с пенсионерами

Преступления против людей старшего возраста, в том числе мошенничество, станут отягчающим обстоятельством.

Законопроект, который предполагает соответствующие изменения, планируется внести на рассмотрение депутатов в весеннюю сессию, рассказала газете «Известия» одна из авторов документа, зампред комиссии Госдумы Федерального собрания по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева.

Она пояснила, что в последнее время участились случаи преступлений в отношении пенсионеров. За 2021 год доля мошеннических действий против людей в возрасте от 60 лет оказалась наибольшей среди остальных возрастных групп, составив 27%.