Движение на 11 трассах Ленобласти 6 мая будет ограничено

В ближайшие сутки на участках 11 региональных трасс пройдет дорожный ремонт. Публикуем перечень дорог, где придется постоять в пробках.

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Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

-км 25-26, 36, 41, 43,74,78,109 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций обочин;

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

-км 7, 9, 13 г.Тосно ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБ покрытия;

-км 635 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций АБ покрытия;

-км 670км ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций обочин;

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

-км 18-21 ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 14:00, очистка и мойка краевой от пыли и грязи;

-км 63-65 ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 15:00, очистка и мойка осевой от пыли и грязи;

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

— км 48-53 ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 14:00, очистка и мойка СБО и ШЗЭ от пыли и грязи;

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:

-км 114-137 ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 17:00, ямочный ремонт в а/б покрытии;

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— ТрР км 152 ограничение скорости движения в сторону ЛО. с 08:00-20:00 замена дорожных знаков;

— подъезд к МАПП «Брусничное» км 0-5 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

-подъезд №2 к Выборгу км 2-7 ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

А-181 «Торфяновка»:

— км 159-161 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов;

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 36-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-20:00, уборка автобусных остановок и тротуаров, мойка СБО;

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 12-27 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи;

— км 0-37 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка полосы безопасности от пыли грязи механическим способом;

— км 0-10 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 20:00 до 08:00, мойка разделительной полосы;

-км 27-0 ограничение скорости движения в сторону СПб. С 08:00 до 20:00, очистка от пыли и грязи механическим способом;

— км 0+720-км 34+000 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

-км 28-30 Керро ШНГО 3,4 скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена ламп ДНАТ и ЭПРА;

-км 31-32 Керро Васкелово ШНГО 1,2 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена ламп ДНАТ и ЭПРА.