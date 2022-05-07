В связи с генеральной репетицией Парада Победы в Санкт-Петербурге 7 мая до 12:30 полностью ограничено движение транспорта по следующим адресам:

набережная реки Мойки от Невского проспекта до Певческого моста;

Миллионная улица;

проезд вдоль дома № 4 и дома № 6-8 по Дворцовой площади;

набережная Зимней канавки;

Дворцовая набережная;

Дворцовый проезд;

Адмиралтейский проезд от Гороховой улицы до Невского проспекта;

Адмиралтейская набережная;

Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда.

Парад Победы в Санкт-Петербурге пройдет 9 мая на Дворцовой. Акция «Бессмертный полк» – на Невском.