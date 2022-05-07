В Петербурге проходит репетиция Парада Победы. Где ограничено движение

Автор: Сергей Агутин
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В связи с генеральной репетицией Парада Победы в Санкт-Петербурге 7 мая до 12:30 полностью ограничено движение транспорта по следующим адресам:

  • набережная реки Мойки от Невского проспекта до Певческого моста;
  • Миллионная улица;
  • проезд вдоль дома № 4 и дома № 6-8 по Дворцовой площади;
  • набережная Зимней канавки;
  • Дворцовая набережная;
  • Дворцовый проезд;
  • Адмиралтейский проезд от Гороховой улицы до Невского проспекта;
  • Адмиралтейская набережная;
  • Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда.

Парад Победы в Санкт-Петербурге пройдет 9 мая на Дворцовой. Акция «Бессмертный полк» – на Невском.

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07.05.2022 43
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