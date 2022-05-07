В связи с генеральной репетицией Парада Победы в Санкт-Петербурге 7 мая до 12:30 полностью ограничено движение транспорта по следующим адресам:
- набережная реки Мойки от Невского проспекта до Певческого моста;
- Миллионная улица;
- проезд вдоль дома № 4 и дома № 6-8 по Дворцовой площади;
- набережная Зимней канавки;
- Дворцовая набережная;
- Дворцовый проезд;
- Адмиралтейский проезд от Гороховой улицы до Невского проспекта;
- Адмиралтейская набережная;
- Невский проспект от Садовой улицы до Дворцового проезда.
Парад Победы в Санкт-Петербурге пройдет 9 мая на Дворцовой. Акция «Бессмертный полк» – на Невском.
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07.05.2022 43