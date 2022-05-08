Молодой человек насмерть разбился на чужом автомобиле в Бокситогорском районе. Пассажир получил травмы

По информации ivbg.ru, 8 мая на 30-м километре трассы Пикалево – Струги – Колбики в Бокситогорском районе перевернулся ВАЗ 2107 с двумя 23-летними мужчинами в салоне.
Автомобиль принадлежит другу водителя, который, по предварительным данным полиции, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, оттуда – в кювет, где машина опрокинулась.
У пострадавшего пассажира врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и перелом ребер. Ныне погибший водитель не привлекался к ответственности за нарушение ПДД.
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08.05.2022 31