После салюта в Петербурге мосты разводиться не будут

Празднование дня Победы скорректировало график разводки мостов в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба Мостотреста, в ночь на 9 мая будут разведены только Благовещенский, Дворцовый и Троицкий мосты – по графику.

А в ночь с 9 на 10 мая мосты разводиться не будут, так как разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни Российской Федерации.