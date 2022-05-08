После салюта в Петербурге мосты разводиться не будут

Автор: Сергей Агутин
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Празднование дня Победы скорректировало график разводки мостов в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба Мостотреста, в ночь на 9 мая будут разведены только Благовещенский, Дворцовый и Троицкий мосты – по графику.

А в ночь с 9 на 10 мая мосты разводиться не будут, так как разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни Российской Федерации.

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