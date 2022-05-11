Петербуржец мешал госпитализировать дочь, а затем из арбалета выстрелил в полицейских

По информации ivbg.ru, жители квартиры на Колпинском шоссе в Санкт-Петербурге находились в состоянии алкогольного опьянения и по каким-то причинам не хотели отпускать 12-летнюю дочь в больницу.

По вызову врачей на место прибыли полицейские. Тогда петербуржец достал арбалет и направил в сотрудницу полиции. Уговоры опустить оружие не помогли, пришлось применить силу. В ответ мужчина выстрелил, но промахнулся – снаряд попал в дверь.

Обоих родителей доставили в отдел полиции. Девочку и ее младшего брата госпитализировали.