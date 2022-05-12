С начала апреля на берег Финского залива выбросило 11 мертвых тюленей

В Петербурге с начала года кремировали уже 11 тюленей, тела которых выбросило на береговую линию в черте города.

В прошлом году было утилизировано 60 тюленей. Сезон «мертвых тюленей» обычно начинается после таяния льдов, сообщает Neva.Today.

При этом береговая линия не всегда доступна для техники, поэтому сотрудникам компаний зачастую приходится вручную забирать мертвых тюленей, средняя масса которых составляет 130 килограмм.

Ранее в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино доставили двух истощенных и раненных тюленят.