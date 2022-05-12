Вход на праздник корюшки в Петербурге впервые сделают бесплатным

На пляже Петропавловской крепости в Петербурге 14 и 15 мая пройдет традиционный фестиваль корюшки. Вход на мероприятие впервые будет бесплатным.
Жителей и гостей Северной столицы ждет активная развлекательная программа: конкурс рыбаков, дегустация ухи, мастер-классы, выставки и выступления артистов. На фестивале будет работать рыбный рынок. Специально к празднику рыбаки выловят несколько тонн корюшки.
Для посетителей фестиваль будет открыт с 11 до 18 часов.
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12.05.2022 81
Отметим, что из-за пандемии коронавируса фестиваль не проводили два года.
В Ленобласти традиционный гастрономический фестиваль «Корюшка идет!» состоится 14 мая в Новой Ладоге Волховского района.