В Петербурге ожидается сильный порывистый ветер 13 мая

Автор: Александр Селиванов
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Скорость воздушных потоков приблизится к шквальной.

По информации главного управления МЧС России по Петербургу, скорость ветра в городе приблизится к шквальной.

Отмечается, что скорость северо-западных, западных воздушных потоков сегодня будет достигать 17 метров в секунду.

В целом воздух в Петербурге прогреется между 13 и 15 градусами тепла днем.

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09.05.2022 306
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