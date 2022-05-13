В Петербурге ожидается сильный порывистый ветер 13 мая

Скорость воздушных потоков приблизится к шквальной.
По информации главного управления МЧС России по Петербургу, скорость ветра в городе приблизится к шквальной.
Отмечается, что скорость северо-западных, западных воздушных потоков сегодня будет достигать 17 метров в секунду.
В целом воздух в Петербурге прогреется между 13 и 15 градусами тепла днем.
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09.05.2022 306