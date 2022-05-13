ЦБ предупредил о падении спроса на офисных сотрудников

Автор: Александр Селиванов
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В России на фоне санкций изменится рынок труда.

Рынок труда в России ждет переформатирование. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доклад Центробанка о денежно-кредитной политике.

В частности, аналитики прогнозируют, что в стране ожидается падение спроса на офисных сотрудников, при этом количество предложений для представителей рабочих специальностей увеличится. Зарплаты рабочего класса также могут подрасти на фоне стагнации доходов «белых воротничков».

Прогноз основан с учетом таких аспектов как налаживание в стране собственных производств, освоение нового оборудования взамен недоступного и увеличение объемов ремонта ранее закупленного. Все это потребует большего числа рабочих. Более того, отмечает издание, дефицит таких кадров уже наблюдается на рынке труда.

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07.05.2022 929
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