По информации ivbg.ru, 12 мая около 14:00 неизвестный в черной маске ворвался в дачный дом в СНТ «Орбита-2» в поселке Ропша Ломоносовского района. Дверь была открыта.

Незнакомец под угрозой ножа отобрал у 60-летней петербурженки золотую цепочку с крестиком и скрылся. Его разыскивает полиция.

Пенсионерка описала агрессора как смуглого азиата 20-25 лет с черными глазами, плотного телосложения и ростом примерно 180 см. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.