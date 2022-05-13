По информации ivbg.ru, 12 мая около 14:00 неизвестный в черной маске ворвался в дачный дом в СНТ «Орбита-2» в поселке Ропша Ломоносовского района. Дверь была открыта.
Незнакомец под угрозой ножа отобрал у 60-летней петербурженки золотую цепочку с крестиком и скрылся. Его разыскивает полиция.
Пенсионерка описала агрессора как смуглого азиата 20-25 лет с черными глазами, плотного телосложения и ростом примерно 180 см. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.
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19.02.2022 2089