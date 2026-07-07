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Праздник, где оживают легенды: Иван Купала и его традиции

Представьте ночь, пронизанную отсветами костров, хороводы у реки, венки, скользящие по тёмной воде, и ощущение, будто мир вокруг дышит тайной. Именно такой предстаёт в народной памяти купальская ночь - самая загадочная в году. Праздник Ивана Купалы хранит десятки обрядов, в которых переплелись страх и надежда, вера в чудо и стремление разгадать судьбу. Рассказываем, как отмечали этот день наши предки и какой смысл вкладывали в дошедшие до нас ритуалы.

Праздник, где оживают легенды: Иван Купала и его традиции - Представьте ночь, пронизанную отсветами костров, хороводы у реки, венки, скользящие по тёмной воде,

Фото: magnific

История возникновения праздника

До того, как люди начали отмечать народный праздник Ивана Купалы, существовал день летнего солнцестояния - древний языческий праздник. В те времена было принято делить год на две составляющие - зима и лето, тепло и холодно, а также свет и тень. Зимние праздники с течением времени преобразовались в ныне известное Рождество, а летним, после установления православного календаря, стал Иванов день.

Почему такое название?

Точной информации о появлении названия праздника нет. Согласно одному из предположений, в этот день традиционно принято купаться, поэтому считается, что корни образованы из этого слова.

По другой версии, корень «куп» берёт начало от индоевропейского, что в переводе означает «кипеть» или «вскипать». Специалисты полагают, что второй важнейший обычай - розжиг костра - пошёл оттуда.

Также известно, что древние русичи поклонялись божеству, которое способствовало летнему плодородию, именуя его Купало. После Крещения Руси к имевшемуся наименованию прикрепили «Иван». Поэтому народное гуляние предполагает и языческие, и христианские традиции.

Когда начинают отмечать праздник?

Основная часть праздника начинается заблаговременно - 6 июля на заходе солнца и продолжается в ночь на 7-е число. Ночное время считается пиковым, так как, по народным легендам, именно в этот период начинается активность у нечисти. А травы, огонь и вода наполняются магическими и целительными свойствами.

Иван Купала: как появился праздник и каковы его традиции? - В ночь с 6 на 7 июля отмечается один из самых ярких и самобытных народных праздников - Иван Купала.

Фото: free-images

Традиции праздника

В послеобеденное время 6 июля молодые особы традиционно собирают растения и плетут венки.

Потом наступает момент создания главных действующих лиц праздника - чучел Марены, символизирующей увядание природы, и Купала, который олицетворяет возрождение. Варианты изготовления существуют разные, но чаще всего используют солому, ветки или целое дерево. Для украшения берут разноцветные ленты, цветы и ягоды.

Чучела устанавливают в месте, где удобно водить хороводы. Вокруг них собираются желающие и с помощью кругового танца, сопровождаемого обрядовыми песнями, отдают дань вечному круговороту природы.

После этого чучела обычно сжигают или топят, а праздник перемещается к купальному огромному костру.

Что представляет собой купальный кострище?

Согласно поверью, в ночь на Ивана Купалу, с 6 по 7 июля, огненное пламя напитывалось очищающей силой. По этой причине на празднике всегда присутствовал ритуальный костёр. И чем он больше и мощнее, тем сильнее его энергетика. В центре пламени ставили высокий столб с черепом коня или коровы.

После некоторого потухания огня начинались прыжки молодых девушек и юношей через него. Это, по мнению участников, способствовало очищению, избавлению от сглаза и излечению от болезней.

В случае, когда девушка отказывалась прыгать через костёр, её принимали за ведьму. В качестве наказания предполагаемую нечисть обливали водой, обсыпали перьями и даже били крапивой.

Влюблённые совершали прыжок через костёр, держась за руки. Если в процессе руки разъединялись, то союз считался ненадёжным.

Купания

Большинство народов в этот день устраивали массовые купания. Наши предки верили, что чем больше раз окунёшься в купальную ночь, тем счастливее и здоровее будешь в дальнейшем. Те, кто отказывался от весёлого времяпрепровождения, были облиты грязной водой, чтобы подстегнуть у них желание войти в водоём.

Несмотря на это, имелись и такие, кто полагал, что в ночь на 7 июля (нынешнее исчисление - прим. ред.) свой праздник отмечал водяной. В связи с чем водные просторы обходили стороной.

Символика Ивана Купала

Так как праздник выпадает на 7 число, то есть в день летнего солнцестояния, то многия атрибутика и обычаи несут в себе признаки светила: круглый венок, хоровод, игра в спуск огненных колес с возвышенности и другое.

Почему травы считаются магическими?

Наши предки верили, что к Ивана Купала лесные духи выхаживают растения с волшебными свойствами. Поэтому считается, что в ночь на 7 июля все травы наполняются целебными и магическими свойствами. С рассветом знахари отправлялись собирать плоды работ лесных духов. При сборе применялся специальный заговор.

Приметы о венках

Праздник, где оживают легенды: Иван Купала и его традиции - Представьте ночь, пронизанную отсветами костров, хороводы у реки, венки, скользящие по тёмной воде,

Фото: magnific

Перед праздником каждая девушка должна была сплести себе венок, с которым позже отправлялась на гуляния. Самодельное украшение в купальную ночь приобретало особое значение.

Для создания свежести и притягательности лица существовал следующий обычай: молодые особы опускали своё творение в водоём, зачерпывая сквозь него воду, чтобы умыть лицо.

Главным обрядным действием с венком считалось гадание на замужество. Девушки уединялись от парней и, прикрепив к самодельным украшениям свечи, отправляли их плыть по реке. Если венок заплывал далеко, то хозяйку ждал скорый союз. В случае, когда предмет начинал крутиться на месте, предполагалось, что замужество стоит отложить до следующего года. А когда венок уходил под воду, то владелице предстояло остаться в одиночестве.

Легенда о цветке папоротника

Согласно легенде, раз в год купальной ночью расцветает цветок папоротника, который охраняется нечистой силой. Действие - мимолётно. Но тот человек, кто увидит цветение воочию, станет обладателем необычных способностей: начнёт понимать язык животных, птиц или растений, видеть сквозь землю местонахождение кладов, управлять стихиями или нечистью, становиться невидимым и подобное.

Можно ли спать в купальную ночь?

Предки верили, что ложиться спать в купальную ночь - плохая идея. Считалось, что злые духи, наиболее активны в это время, а спящий человек наиболее беззащитен перед ними.

Теги

Иван Купала народные праздники летнее солнцестояние венки массовые купания древние русичи купальный кострище
Новости Социум

Кошмары по ночам у женщины оказались последствием эндокринного заболевания

30-летняя пациентка, длительное время лечившаяся от тревожного расстройства, обнаружила, что причиной её панических атак и ночных кошмаров является совсем другой недуг.

Эндокринные нарушения могут имитировать психические заболевания. Очередное подтверждение тому — случай 30-летней женщины. На протяжении долгого времени она страдала от изнурительных ночных кошмаров и неконтролируемых панических атак. Несмотря на прием антидепрессантов и успокоительных, состояние не улучшалось, а специалисты лишь указывали на возможные проблемы психологического характера.

Женщина обратила внимание на соматические проявления: одышку, потливость, учащенное сердцебиение с пульсом до 110 ударов в минуту, а также необъяснимую потерю 2,5 килограммов веса за месяц. Комплексное обследование выявило нестабильность показателей гормонов щитовидной железы, что долгое время затрудняло постановку точного диагноза.

Ключевым этапом диагностики стала сцинтиграфия — радионуклидное исследование, которое позволило специалистам выявить диффузный токсический зоб, также известный как болезнь Грейвса. Это аутоиммунное расстройство, при котором антитела стимулируют чрезмерную гормональную активность щитовидной железы. Данная патология встречается у женщин в пять раз чаще, чем у мужчин.

Благодаря правильно подобранной терапии состояние пациентки удалось быстро стабилизировать. Панические атаки и мучительные сновидения практически полностью прекратились.

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Фото на миниатюре: magnific

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