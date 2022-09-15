Петербуржец-рецидивист обменял пенсионерке драгоценные украшения на подушки

По информации ivbg.ru, в полицию обратилась 69-летняя женщина, проживающая на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге. Днем 9 сентября на выходе из магазина к ней подошел незнакомец и сообщил, что готов продать ей «почти даром» подушки и одеяла, поскольку срочно улетает в Грецию.

За два одеяла и пять подушек он потребовал 50 тысяч рублей, но в итоге согласился принять золотые изделия: цепочку, браслет, крестик и перстень со вставками из граната и фианита. Материальный ущерб пострадавшей составил 130 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали 14 сентября – им оказался 28-летний безработный ранее судимый петербуржец. Похищенное у него изъяли.