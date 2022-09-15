Ленобласть сохранила положительные темпы роста во всех основных секторах экономики

Об этом сегодня на BRIEF`22 сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Регион вошел в число четырех субъектов России, где положительные темпы роста сохраняются во всех основных секторах экономики по итогам первого полугодия 2022 года.

«Сегодня перспективы развития экономики регионов во многом будут зависеть от того, насколько региональный бизнес сможет адаптироваться к новым условиям работы, и в какой степени он сумеет воспользоваться новыми возможностями на рынках. Первоочередной задачей госполитики в этой ситуации становится обеспечение доступности финансовых ресурсов для бизнеса», ― сказал Александр Дрозденко.

За 6 месяцев 2022 года объем инвестиций в основной капитал Ленинградской области оценивается на уровне 209,5 млрд рублей, что на 31% выше уровня прошлого года. Прогнозируется, что по итогам года в экономику Ленинградской области будет вложено порядка 474,08 млрд рублей, а уровень инвестиций к ВРП составит 34,7% по итогам года.

Напомним, что в этом году BRIEF`22 проходит в гибридном формате, ожидается более 300 очных и около 1 000 онлайн-участников. Онлайн-трансляция форума доступна по ссылке.

Балтийский региональный инвестиционный форум BRIEF`21 открылся в 2021 году с бизнес-завтрака, во время которого глава Ленобласти обсудил с руководителями компаний и бизнес-сообществ вопросы привлечения и обучения работников производств, поддержку экспорта и устранение барьеров для бизнеса на всех уровнях.

На BRIEF`21 были подписаны соглашения о переезде «Рыбообрабатывающий комбинат №1» из Петербурга в Верево, о расширении производства керамической плитки во Всеволожском районе и расширении производства комплектующих для мебели в Гатчинском районе.