Ленобласть сохранила положительные темпы роста во всех основных секторах экономики

Об этом сегодня на BRIEF`22 сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Регион вошел в число четырех субъектов России, где положительные темпы роста сохраняются во всех основных секторах экономики по итогам первого полугодия 2022 года.
За 6 месяцев 2022 года объем инвестиций в основной капитал Ленинградской области оценивается на уровне 209,5 млрд рублей, что на 31% выше уровня прошлого года. Прогнозируется, что по итогам года в экономику Ленинградской области будет вложено порядка 474,08 млрд рублей, а уровень инвестиций к ВРП составит 34,7% по итогам года.
Напомним, что в этом году BRIEF`22 проходит в гибридном формате, ожидается более 300 очных и около 1 000 онлайн-участников. Онлайн-трансляция форума доступна по ссылке.
Балтийский региональный инвестиционный форум BRIEF`21 открылся в 2021 году с бизнес-завтрака, во время которого глава Ленобласти обсудил с руководителями компаний и бизнес-сообществ вопросы привлечения и обучения работников производств, поддержку экспорта и устранение барьеров для бизнеса на всех уровнях.
На BRIEF`21 были подписаны соглашения о переезде «Рыбообрабатывающий комбинат №1» из Петербурга в Верево, о расширении производства керамической плитки во Всеволожском районе и расширении производства комплектующих для мебели в Гатчинском районе.