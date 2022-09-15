В рамках нацпроекта обновлено уже 400 километров магистралей Ленобласти

Обновление региональных трасс увеличивает интенсивность движения транспорта, работая на экономику Ленобласти

Как отмечают в администрации Ленобласти, в общей сложности с 2019 года по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» обновлено свыше 400 километров областных магистралей.

В 2022 году в рамках нацпроекта дорожники обновляют еще порядка 180 километров трасс, большая часть из которых связывает крупные населенные пункты.

Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков: обновлены сразу шесть дорог в Тосненском районе, приведена в порядок трасса Анташи — Красное Село (от Ропши до деревни Сокули). В Тихвинском районе обновлен участок дороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.