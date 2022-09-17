В Ленобласти по делу о растрате арестовали замглавы управления госэкспертизы

Петербургский суд отправил на два месяца в СИЗО замначальника управления государственной экспертизы Ленобласти Евгения Бредихина. Под арестом он пробудет минимум до 14 ноября.

Он обвиняется в растрате средств Фонда защиты прав дольщиков, а также посредничестве во взяточничестве, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. В настоящее время общая сумма незаконно израсходованных бюджетных средств составляет более 330 млн рублей.

Бредихин вину не признал, от дачи показаний отказался.

Напомним, ранее на два месяца были заключены под стражу экс-директор Фонда помощи обманутым дольщикам Ленобласти Александр Горшенев и его зам Денис Чибисов, а также два руководителя проектных и строительных организаций.