В квартире в Петербурге прописали 810 мигрантов

По информации ivbg.ru, в Санкт-Петербурге завели уголовное дело по факту фиктивной постановки на миграционный учет сотен мигрантов.
Следствие установило, что в период с 7 по 20 июня 2022 года неизвестный от имени индивидуального предпринимателя поставил на миграционный учет 810 иностранцев. Они получили временную регистрацию в квартире дома № 44 на 4-й Советской улице.
На момент подготовки публикации местонахождение всех этих мигрантов неизвестно.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, трое мигрантов-нелегалов, задержанных еще в мае 2022 года, признались в серии налетов на салоны связи в Санкт-Петербурге...
20.09.2022 75