В квартире в Петербурге прописали 810 мигрантов

По информации ivbg.ru, в Санкт-Петербурге завели уголовное дело по факту фиктивной постановки на миграционный учет сотен мигрантов.

Следствие установило, что в период с 7 по 20 июня 2022 года неизвестный от имени индивидуального предпринимателя поставил на миграционный учет 810 иностранцев. Они получили временную регистрацию в квартире дома № 44 на 4-й Советской улице.

На момент подготовки публикации местонахождение всех этих мигрантов неизвестно.