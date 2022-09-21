Опрос: более 40% россиян ощущают внешнюю угрозу стране

Более 40% опрошенных считают, что на Россию может напасть США, Украина и еще ряд недружественных стран.

Новый опрос ВЦИОМ показал, что о нападении на Россию извне думают 41% россиян. Половина опрошенных считает, что такой угрозы не существует, а оставшиеся 9% затруднились ответить.

При это большинство людей, ощущающих внешнюю угрозу, считают, что она исходит от США (62%), 32% — со стороны Украины и 26% от Польши.

Напомним, утром, 21 сентября, президент России Владимир Путин заявил о частичной мобилизации в России, следует из утреннего обращения к россиянам. Указ уже подписан.