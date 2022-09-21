Опрос: более 40% россиян ощущают внешнюю угрозу стране

Более 40% опрошенных считают, что на Россию может напасть США, Украина и еще ряд недружественных стран.
Новый опрос ВЦИОМ показал, что о нападении на Россию извне думают 41% россиян. Половина опрошенных считает, что такой угрозы не существует, а оставшиеся 9% затруднились ответить.
При это большинство людей, ощущающих внешнюю угрозу, считают, что она исходит от США (62%), 32% — со стороны Украины и 26% от Польши.
Напомним, утром, 21 сентября, президент России Владимир Путин заявил о частичной мобилизации в России, следует из утреннего обращения к россиянам. Указ уже подписан.
Вам будет интересно
В Совете по правам человека заявили, что эта категория граждан при частичной мобилизации призвана не будет. Член СПЧ при президенте Кирилл...
21.09.2022 135