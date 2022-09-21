«Сиделец» обманул массажистку из Петербурга на 2,4 млн рублей

По информации ivbg.ru, 20 сентября в полицию обратилась 47-летняя петербурженка, работающая массажисткой в детской поликлинике.

Женщина попросила привлечь к ответственности незнакомого мужчину, который в период с 21 июля по 20 сентября ввел ее в заблуждение и завладел 2 млн 450 тыс. рублей.

По словам пострадавшей, мужчина связался с ней в соцсети и попросил в долг, так как якобы находится в тюрьме, и ему требуется лечение. Но после получения денег перестал он выходить на связь.