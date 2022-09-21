«Сиделец» обманул массажистку из Петербурга на 2,4 млн рублей

По информации ivbg.ru, 20 сентября в полицию обратилась 47-летняя петербурженка, работающая массажисткой в детской поликлинике.
Женщина попросила привлечь к ответственности незнакомого мужчину, который в период с 21 июля по 20 сентября ввел ее в заблуждение и завладел 2 млн 450 тыс. рублей.
По словам пострадавшей, мужчина связался с ней в соцсети и попросил в долг, так как якобы находится в тюрьме, и ему требуется лечение. Но после получения денег перестал он выходить на связь.
Вам будет интересно
Журналист ivbg.ru поговорил с телефонными лжебанкирами: рассказываем, как действуют и на что давят, чтобы обмануть
Телефонные мошенники позвонили от имени банка ВТБ и действовали по схеме, никогда не описываемой нами ранее. Говорили уверенно и располагали...
05.02.2021 3094