В Петербурге откроют участки для голосования на референдумах

Жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей можно будет отдать голос на референдумах на территории Петербурга. Голосование пройдет 23—27 сентября.

Петербургский избирком поможет комиссиям этих республик и областей в организации участков, предоставлении помещений, ящиков, мобильных ширм, сейф-пакетов.

Всего будет организовано пять участков для голосования: для жителей ДНР — два участка на Моховой, 15 (Дом национальностей), три — для граждан ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — в Едином центре документов на Красного Текстильщика, 10-12Д, Главный вход, 1-й этаж.

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Вопросы можно узнать на горячей линии: бесплатно — по телефону 8 (800) 200-00-20; 8 (981) 006-75-85 — петербургский номер.

Участки для голосования на референдумах откроют и в Ленобласти.