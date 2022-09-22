В Петербурге откроют участки для голосования на референдумах

Жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей можно будет отдать голос на референдумах на территории Петербурга. Голосование пройдет 23—27 сентября.
Петербургский избирком поможет комиссиям этих республик и областей в организации участков, предоставлении помещений, ящиков, мобильных ширм, сейф-пакетов.
Всего будет организовано пять участков для голосования: для жителей ДНР — два участка на Моховой, 15 (Дом национальностей), три — для граждан ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — в Едином центре документов на Красного Текстильщика, 10-12Д, Главный вход, 1-й этаж.
Вопросы можно узнать на горячей линии: бесплатно — по телефону 8 (800) 200-00-20; 8 (981) 006-75-85 — петербургский номер.
Участки для голосования на референдумах откроют и в Ленобласти.