В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы о вхождении в состав России

В пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вхождении в состав РФ.

Референдумы будут идти пять дней. Первые четыре дня голосование будет проводиться не на избирательных участках, а на придомовых территориях и путем адресного обхода жителей. Голосование на избирательных участках будет проведено 27 сентября. Тогда же начнут подсчитывать голоса.

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Между тем участки для голосования открылись в ряде городов России, в том числе в Петербурге и Ленобласти.