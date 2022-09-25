Названы лекарства, из-за которых можно остаться без водительских прав

Водитель лишается права управления транспортным средством за вождение в состоянии опьянения. При этом не имеет правового значения, чем именно вызвано опьянение – употреблением алкоголя или лекарств, рассказала агентству «Прайм» адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры», преподаватель кафедры медицинского права и биоэтики СамГМУ Евгения Рыжкова.

В соответствии с п. 2.7 ПДД водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном и утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения. Указанная правовая позиция прочно закрепилась в судебной практике.

Вместе с тем, российское законодательство не содержит перечня лекарственных препаратов, за которые водитель может быть привлечен к ответственности.

«В этом году глава столичной Госавтоинспекции Александр Быков предложил Минздраву создать реестр медицинских препаратов, при употреблении которых за руль садиться противопоказано. МВД поддержало эту идею. Однако Минздрав пока не высказался по вопросу обращения», – отметила Евгения Рыжкова

В настоящее время водители должны самостоятельно определять, могут ли они сесть за руль, принимая лекарственные препараты. Во многих лекарствах содержатся те или иные наркотические или психотропные вещества. Но эти лекарства общеупотребимые и даже могут продаваться в аптеках без рецептов. В инструкции к лекарству говорится об осторожности при управлении транспортным средством.

«Если доказать вождение в болезненном или утомленном состоянии практически невозможно, то выявить употребление лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, достаточно просто. Наркотические и психотропные вещества могут оставаться в крови до нескольких дней или недель», – предостерегла Евгения Рыжкова

Начальник отдела по обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова СПбГУ Ирина Вилюм в свою очередь напомнила, что инструкция к каждому препарату содержит раздел, посвященный влиянию его приема на способность управлять транспортными средствами.

«Действие лекарств на центральную нервную систему может быть вызвано как основными клиническими эффектами группы лекарств, которые предсказуемы, так и нежелательными реакциями – побочными действиями – часть из которых могут возникнуть неожиданно», – указывает Ирина Вилюм

Наиболее выраженное влияние на способность управлять транспортными средствами оказывают препараты с действием на функции центральной нервной системы: снотворные, транквилизирующие, седативные, антипсихотические, наркотические и психотропные средства.

Кроме того, эксперт отмечает, что такие частые нежелательные реакции как головная боль, головокружение и другие могут снизить внимание и сосредоточенность водителя.