Названы лекарства, из-за которых можно остаться без водительских прав

Водитель лишается права управления транспортным средством за вождение в состоянии опьянения. При этом не имеет правового значения, чем именно вызвано опьянение – употреблением алкоголя или лекарств, рассказала агентству «Прайм» адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры», преподаватель кафедры медицинского права и биоэтики СамГМУ Евгения Рыжкова.
В соответствии с п. 2.7 ПДД водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном и утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения. Указанная правовая позиция прочно закрепилась в судебной практике.
Вместе с тем, российское законодательство не содержит перечня лекарственных препаратов, за которые водитель может быть привлечен к ответственности.
В настоящее время водители должны самостоятельно определять, могут ли они сесть за руль, принимая лекарственные препараты. Во многих лекарствах содержатся те или иные наркотические или психотропные вещества. Но эти лекарства общеупотребимые и даже могут продаваться в аптеках без рецептов. В инструкции к лекарству говорится об осторожности при управлении транспортным средством.
Начальник отдела по обеспечению лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Клиники высоких медицинских технологий им. Н. И. Пирогова СПбГУ Ирина Вилюм в свою очередь напомнила, что инструкция к каждому препарату содержит раздел, посвященный влиянию его приема на способность управлять транспортными средствами.
Наиболее выраженное влияние на способность управлять транспортными средствами оказывают препараты с действием на функции центральной нервной системы: снотворные, транквилизирующие, седативные, антипсихотические, наркотические и психотропные средства.
Кроме того, эксперт отмечает, что такие частые нежелательные реакции как головная боль, головокружение и другие могут снизить внимание и сосредоточенность водителя.