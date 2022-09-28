Дожившая до 102 лет женщина рассказала о секретах долголетия

Пожилая женщина из Шотландии недавно отметила свой 102-й день рождения.

Жительница Шотландии по имени Ленп Элис Ламонт отметила в сентябре 102 года. По ее словам, дожить до такого почтенного возраста ей удалось благодаря трем вещам: в вино, хорошее настроение и сострадание к окружающим.

Ее очень любят в доме престарелых, она всегда заботится о других и заставляет всех смеяться. Для нас было честью поднять бокал за ее невероятную жизнь, мы так гордимся, что она стала частью нашей семьи Мюррейсайд», – цитирует директора дома престарелых издание «Sputnik international».